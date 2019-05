نادين لبكي تترأس لجنة تحكيم "نظرة ما" في مهرجان "كان"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

""الخليج 365"" من بيروت: تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة 72 من مهرجان كان السينمائي الدولي التي تستمر حتى 25 مايو الجاري، ومن المتوقع مشاركة أسماء لامعة وأفلام عربية وأجنبية من أوروبا وأميركا. فيما تترأس المخرجة اللبنانية نادين لبكي_ التي فازت بجائزة التحكيم في الدورة الماضية عن فيلمها "كفرناحوم"_ لجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما".

ويترأس المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إينياريتو لجنة تحكيم هذه الدورة شاكراً إدارة المهرجان على ثقتها بخبرته مشيراً إلى أن هذا المهرجان يثير اهتمامه منذ بداية مسيرته الفنية "فالسينما تجري بعروق هذا الكوكب، وهذا المهرجان هو قلبه". علماً أنه فاز في 2006 بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "بابل". إلا أن اسمه كان قد لمع منذ مشاركته في دورة العام 2000 بفيلمه "أموريس بيروس" الذي فاز بجائزة النقاد، ورُشِّحَ للمنافسة على جائزة "أوسكار" أفضل فيلم أجنبي.



ينطلق المهرجان بمشاركة 21 فيلما في المسابقة الرسمية، ويُفتتح بعرض فيلم The Dead Don't Die (الموتى الذين لا يموتون) للمخرج الأمريكي جيم جارموش، ويعتبر المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار أبرز المرشحين للفوز بالسعفة الذهبية لهذا العام من خلال فيلمه Douleur et Gloire (الألم والمجد)، مع الإشارة إلى أنه لم يحصد السعفة الذهبية رغم مشاركته بالعديد من الأفلام في الدورات السابقة.

وفيما يشارك عدد من المخرجين العالميين في المسابقة بينهم البريطاني كين لوتش من خلال فيلم Sorry, we missed you (آسف، اشتقنا إليك)، والأمريكي تيرينس مالك بـفيلم A Hidden Life (حياة خفية)، إضافة إلى الشقيقين البلجيكيين لوك-بيار دارلين بفيلم Le Jeune Ahmed (أحمد الصغير). والمخرج الفرنسي-التونسي عبد اللطيف كشيش، الفائز بالسعفة الذهبية في 2013 عن فيلم "حياة أديل"، تتنوع مواضيع الأفلام بين قضايا الفنون والسياسة لتحكي قصص رسامين، ومغنين وعناصر شرطة، وأعضاء مافيا وقضاة بين النزاهة والانحراف، إضافة الى أزمتي البطالة والمهاجرين"_بحسب تصريح المندوب العام للمهرجان تييري فريمو.

السينما العربية

وإلى جانب أهمية ترأس المخرجة اللبنانية نادين لبكي للجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما"، تُثبت السينما العربية حضورها بباقة من الأفلام تقدمها عدة دول، وهي: فلسطين والمغرب وتونس والجزائر ومصر. علماً أن المخرج الفلسطيني إيليا سليمان يشارك في المسابقة الرسمية من خلال فيلم "إنها حتما الجنة".

أما قائمة الأفلام العربية المشاركة في المهرجان بالفئات المختلفة، فهي:

المسابقة الرسمية

- "إنها حتماً الجنة" للمخرج الفلسطيني إليا سليمان.

- "مكتوب ماي لوف إنترمتزو" للمخرج الفرنسي من أصل تونسي عبد اللطيف كشيش.

"عروض خاصة":

- "من أجل سما" للمخرجة السورية وعد الخطيب بمشاركة المخرج الإنكليزي إدوار واتس.

"نظرة ما":

- "بابيشا" للمخرجة الجزائرية مونيا بيدور.

- "زوجة أخي" للمخرجة التونسية الكندية مونيا شكري.

- "آدم" للمخرجة المغربية مريم التوزاني.

"نصف شهر المخرجين":

- "طلامس" للمخرج التونسي علاء الدين سليم.

- "أسبوع النقاد" - أفلام طويلة:

- "أبو ليلى" للمخرج الجزائري أمين سيدي بو مدين.

- "معجزة القديس المجهول" للمخرج المغربي علاء الدين الجم.

أفلام قصيرة:

- "فخ" للمخرجة المصرية ندي رياض ومن إنتاج مواطنها أيمن الأمير.

- "سيني فونداسيون" لأفلام طلبة السينما:

- "أمبيانس" للمخرج الفلسطيني وسام جعفري.

هذا ويُعرّض خارج المسابقة الرسمية شريطاً وثائقياً حول نجم كرة القدم السابق الأرجنتيني دييغو مارادونا للمخرج البريطاني عاصف كاباديا. علماً أن التوقعات تُشير إلى أن مارادونا اللاعب الأرجنتيني الشهير عالمياً سيحضر عرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان.