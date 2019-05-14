شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من Margaery لـsandor بعد الحلقة قبل الأخيرة من Game of Thrones.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من كونها من بين الشخصيات التى توفيت ضمن أحداث المسلسل الفانتازة العالمى Game of Thrones إلا أنها بعثت برسالة شكر لإحدى الشخصيات الرئيسية فى الموسم الثامن والأخير من الملمحمة الفانتازية.

وفى رسالة شديدة الاختزال، إلا أنها تحمل الكثير من المعانى، وجهت الممثلة البريطانية ناتالى دورمر، التى جسدت شخصية Margaery Tyrell رسالتها إلى Sandor Clegane والذى يقوم بتجسيد شخصيته الممثل رورى ماكان، وقالت فيها: "شكرا لك ساندور.

ونشرت ناتالى دورمر صورة تجمع بين sandor clegane and arya stark فى موقفين مختلفين، يبرزان حمايته لها، ونصيحته الثمينة بالعدول عن رغبتها فى الانتقام من سيرسى خلال أحداث الحلقة ما قبل الأخيرة من الموسم الثامن والأخير.



sandor clegane and arya stark

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وفى هذه الحلقة تمكن ساندور من إقناع آريا ستارك بالعدول عن فكرة الانتقام من سيرسى، مؤكدا لها أن مصيرها هو الموت فى وسط الدمار الذى تتعرض له كينجز لانديج، وبالفعل عدلت آريا ستارك عن خطوتها، وتركت ساندور يكمل مسيرته ورغبته هو فى الانتقام من شقيقه الأكبر.

وناتالى دورمر، هي ممثلة بريطانية، وجسدت شخصية Margaery Tyrell فى المسلسل الفانتازى العالمى Game of Thrones، وقد ظهرت فى الموسم الثالث من السلسلة الملحمية.



natalie dormer

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة HBO الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز.

ويروى مسلسل Game Of Thrones قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.