شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشخاص يجعلون استمرار زواج حمادة هلال فى "ابن اصول" مستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل ابن أصول التي عرضت بالأمس على قناتي دى ام سى ودي ام سى دراما زواج هشام (حمادة هلال) من رحمة (رانيا منصور) من خلال حفل زفاف كبير داخل فيلا والدة هشام، وهي الحلقة التي شهدت العديد من الأحداث مثل تركه للفرح بسبب مجىء نعمة (ايتن عامر) وتعبها مما دفعه لترك الجميع والذهاب معها للمستشفى، بالإضافة إلى مرض والدة هشام فيما بعد عقب خلاف مع ابنها بسبب نعمة حيث بوخته أمامها مما جعله يصطحبها برفقة العروسة فى شهر العسل.. وهي الحلقة التي تنبئ باحتمال كبير فى عدم استمرار زواج هشام طويلاً لعدة أسباب:

1/ ظهور علامات حب التملك من جانب سوزان نجم الدين تجاه ابنها الوحيد بداية من حفل الزفاف التي لم تتمالك نفسها به، حيث رغبت طوال الوقت فى أخذه من عروسته، وبعد ذلك ذهبت معهم فى شهر العسل التي حرصت خلاله أيضاً على أخذ ابنها طوال الوقت من رحمة زوجته ما ضايق الأخيرة بشكل كبير.

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2/ ايتن عامر بالتأكيد لن تترك حقها بسهولة بعدما علمت بزواجه دون علمها وكذبه عليها عقب وعدها بعدم الزواج، وبالتالى ستكون أهم الأسباب فى عدم استمرار الزواج خاصة بعدما لاحظت رحمة زوجة هشام اهتمامه الزائد بأمرها.

3/ ناني (ايناس كامل)، والتى تخطط بغرض هدم حياة هشام ووالدته بأى طريقة وبالتالى لن تترك أى وسيلة بخصوص ذلك، خاصة بعدما أكدت لـ سوزان نجم الدين فى الحلقة الماضية وجوب اشتراطها على ابنها عدم الإنجاب لمدة سنة على الأقل.