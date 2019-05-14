شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تسترجع ذكرياتها مع الراحلة سناء جميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة نشوى مصطفى، ذكريات تصوير مسلسل خالتى صفية والدير مع الراحلة سناء جميل، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "انستجرام". وكتبت نشوى، قائلة: " مع العظيمة الاستاذة الراحلة سناء جميل مش فاكرة اسم المسلسل بس كنت طالعة بنتها لتانى مرة أول مرة كان مسلسل خالتى صفية والدير الحمد لله اتربينا على ايد اساتذة كبار اوى". وعرض مسلسل "خالتي صفية والدير" 24 مارس 1996، ومن بطولة بوسي، ممدوح عبدالعليم، سناء جميل، عمر الحريري، رانيا فريد شوقي، ومن تأليف بهاء طاهر، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.

نشوى مصطفى

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