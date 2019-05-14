شكرا لقرائتكم خبر عن قبل السجادة الحمراء.. الظهور الأول للجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 72 و التي تبدأ اليوم وتستمر حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية .

حيث ظهر المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليز إيناريتو و هو رئيس لجنة التحكيم مع باقي الأعضاء في جلسة تصوير تسبق ظهورهم اليوم علي السجادة الحمراء .

ظهر أليخاندرو جونزاليز إيناريتو التقط عدد كبير من الصور التذكارية بصحبة باقي اعضاء لجنة التحكيم و هم النجمة الأمريكية آل فانينج والممثلة ميمونة نداي من بوركينا فاسو، و المخرجة و المؤلفة الامريكية كيلي ريتشارد، كما تضم لجنة التحكيم المخرجة الايطالية Alice Rohrwacher، و الكاتب و المخرج الفرنسي انكي بلال و الفرنسي روبين كامبيو، و يورجوس لانثيموس من اليونان و باوي بوليكوفسكي من بولندا.



لجنة تحكيم المهرجان

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لجنة تحكيم المهرجان



لجنة تحكيم المهرجان



لجنة تحكيم المهرجان