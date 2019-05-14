شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إدوارد بير فى "كان" من أجل الدورة الـ72 من المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف الأنظار منذ قليل خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 72، النجم " إدوارد بير "، وهو واحد من أهم وأشهر النجوم العالميين ، وهو المشرف على حفل افتتاح مهرجان كان والذي يستمر من اليوم وحتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية . إدوارد بير قدم عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة ، و من ابرزها : " Cravate club " و " French Spies " و " À boire " و " Made in Paris " ، و غيرهم . Advertisements

النجم الفرنسي بير

النجم الفرنسي بير

النجم الفرنسي بير

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