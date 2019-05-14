شكرا لقرائتكم خبر عن جونج لى أول آسيوية تنال جائزة Women in Motion Award بمهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنال النجمة العالمية جونج لى " Women in Motion Award " ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 72 و التي تبدأ اليوم وتستمر حتى 25 مايو الجاري ، وهي أول شخص من أصل آسيوي يفوز بهذه الجائزة ، و من المقرر أن يتم تكريمها يوم الاحد 19 مايو الجاري في حفل ضخم .

" جونج لى " هي واحدة من أهم وأبرز الشخصيات في السينما الصينية ، استطاعت أن تكتسب شهرة واسعة من خلال موهبتها المذهلة ، فهي أول ممثلة صينية حققت نجاح في المهرجانات الدولية الكبرى ، مثل برلين وفينسيا وكان ، حيث حققت عروض افلامها إشادة كبيرة من قبل النقاد ، كما أدى تميزها في صناعة السينما وشخصيتها القوية إلى ترؤسها لجان تحكيم في العديد من مهرجانات الأفلام في العالم.