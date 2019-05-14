شكرا لقرائتكم خبر عن جونج لى أول آسيوية تنال جائزة Women in Motion Award بمهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنال النجمة العالمية جونج لى " Women in Motion Award " ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 72 و التي تبدأ اليوم وتستمر حتى 25 مايو الجاري ، وهي أول شخص من أصل آسيوي يفوز بهذه الجائزة ، و من المقرر أن يتم تكريمها يوم الاحد 19 مايو الجاري في حفل ضخم .
" جونج لى " هي واحدة من أهم وأبرز الشخصيات في السينما الصينية ، استطاعت أن تكتسب شهرة واسعة من خلال موهبتها المذهلة ، فهي أول ممثلة صينية حققت نجاح في المهرجانات الدولية الكبرى ، مثل برلين وفينسيا وكان ، حيث حققت عروض افلامها إشادة كبيرة من قبل النقاد ، كما أدى تميزها في صناعة السينما وشخصيتها القوية إلى ترؤسها لجان تحكيم في العديد من مهرجانات الأفلام في العالم.
جونج لي
كانت هذه تفاصيل خبر جونج لى أول آسيوية تنال جائزة Women in Motion Award بمهرجان كان السينمائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.