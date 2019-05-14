شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة أحمد جمال فى ذراعه وموقفه من حفلات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض المطرب أحمد جمال إلى شرخ فى مفصل كوعه خلال الساعات الماضية تطلب منه وضع يده فى جبيرة لمدة لا تقل عن شهر على الأقل، وذلك بسبب وقوعه بالأمس على ذراعه أثناء مشاركته فى مباراة كرة قدم برفقة أصدقائه مما سبب تورم مكان الإصابة لم يشف منه حتى صباح اليوم، مما اضطره إلى الذهاب للمستشفى فى قت مبكر من اليوم لاجراء فحوصات وآشعات طبية.

وأثبتت الفحوصات وجود شرخ فى مفصل الكوع وبالتالى كان لابد من وضع يده فى جبيرة أكد الأطباء ضرورة عدم إزالة يدها منه قبل شهر على الأقل، وهو الأمر الذى أكد على أنه لن يعطله عن حفلاته الأسبوع المقبل حيث يرتبط بحفلتين أولها يوم الأحد القادم حيث سيبدأ من الغد استكمال البروفات الخاصة بتلك الحفلات.

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إصابة أحمد جمال تأتي بعد فترة قصيرة من إنفصاله عن الإعلامية السعودية ديانا الخميس عقب شهور من إعلانهما الخطوبة حيث شهد شهر رمضان أيضاً قرار الانفصال من جانب الثنائى.



