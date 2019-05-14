شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هزار وضحك فى كواليس الحلقة الثامنة من "قمر هادى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديو طرح على الصفحة الرسمية لمسلسل قمر هادى عن كواليس الحلقة الثامنة من المسلسل، والتي طرحت بالأمس.
وبالرغم من الغموض والإثارة التى تسيطر على المسلسل منذ أولى حلقاته ألا أن الكواليس تحتوى على الضحك والهزار بين أفراد العمل.
يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة،.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هزار وضحك فى كواليس الحلقة الثامنة من "قمر هادى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.