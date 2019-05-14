شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هزار وضحك فى كواليس الحلقة الثامنة من "قمر هادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديو طرح على الصفحة الرسمية لمسلسل قمر هادى عن كواليس الحلقة الثامنة من المسلسل، والتي طرحت بالأمس.

وبالرغم من الغموض والإثارة التى تسيطر على المسلسل منذ أولى حلقاته ألا أن الكواليس تحتوى على الضحك والهزار بين أفراد العمل.

يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة،.