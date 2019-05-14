شكرا لقرائتكم خبر عن التواء قدم دانيال كريج يتسبب فى وقف تصوير Bond 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الممثل دانيال كريج لإصابة في كاحله، وتم نقل كريح البالغ من العمر 51 عامًا إلى المستشفى لعمل أشعة على قدمه، بعد توقف تصوير فيلم Bond 25.

يأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من بدء التصوير فيلم Bond 25، حيث سقط كريج على كاحله أثناء مشهد مطاردة سريع مشياً على الأقدام، حيث انزلق وسقط بشكل غريب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " metro".

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ومن المقرر طرح فيلم Bond 25 يوم 8 أبريل من العام المقبل، ويدور حول ترك Bond الخدمة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية في طلب المساعدة، لـ تتبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شريرغامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

الفيلم من إنتاج Universal Pictures، ومن بطولة أنا دي أرماس، رامي مالك، بيلي ماجنوسن، دانيال كريج، ليا سيدوكس، رالف فاينز، بن ويشاو، نعومي هاريس، ديفيد دينسيك.