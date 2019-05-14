شكرا لقرائتكم خبر عن أمل رزق توجه رسالة تهنئة لابنتها بمناسبة عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة أمل رزق، ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت، بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها السعادة والتوفيق فى حياتها الشخصية والفنية.

ونشرت "أمل" صورة لابنتها "لمى"، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت عليها قائلة: "قلبي عقبال مليون سنة ربنا يحميكى وأشوفك أسعد خلقه يا روحي، ودايماً ناجحة ومنصورة ومشرفة اسم إسماعيل كتكت، وتثبتى إن اللي خلف مامتش".

وآخر أعمال الفنانة أمل رزق مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، من بطولة داليا البحيرى، فراس سعيد، هند عبدالحليم، ريم سامى، أميرة العايدى، هبه الأباصيرى، مراد مكرم، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفى .