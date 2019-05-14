شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 8 "بدل الحدوتة 3 ".. منافسة شرسة بين دنيا سمير غانم وأيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت أحداث الحلقة 8 من مسلسل "بدل الحدوتة 3 " الحدوتة الأولى"، بزيارة بيلا "دنيا سمير غانم"، لوالدها في السجن " سمير غانم "، لتجده يحاول الهروب من السجن كالعادة ثم تزور والدتها " دلال عبد العزيز " في سجن النساء لتجدها تبكي في غضب شديد من بيلا التي تخرج كل يوم مع شاب غريب دون أن تعلمها بذلك.

ومع تصاعد أحداث الحلقة تبدأ مهمة "بيلا" وفريقها والتي تتلخص في هدف محدد وهو التقريب بين رجل الأعمال طاهر الطرنش والفتاة الجميلة "مني" فتكتشف "بيلا" أن مني تستغل "طاهر" ماديا وهو متزوج وفِي نفس الوقت "منى" على علاقة برجل أعمال آخر هو "فريد الفلانش"، والمنافسة بين الاثنين على حب منى.

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وتدبر بيلا خطة بأن تبلغ زوجة فريد الفلانش بأن زوجها موجود مع أخري في كافية، فبدلا من حضور زوجة فريد تأتى زوجة طاهر، وتفاجأ بيلا بهزيمتها في العملية بعد ظهور منافسة لها في نفس مجالها وهي اختها " أيتن عامر " جي جي والتي تعمل مع رجل الأعمال فريد الفلانش ويذهب فريد مع مني احتفالا بالفوز بها ولكن دنيا تتظاهر بأنها تصعق جي جي بالكهرباء وتتفق مع كل من تنصب عليه مني ويحضر الجميع وتتكشف الحقيقة باتفاق بيلا وجي جي.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.