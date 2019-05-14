شكرا لقرائتكم خبر عن في الحلقة 9 من بدل الحوتة 3.. هل تقع دنيا سمير غانم فى غرام محمد سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الحلقات السابقة من مسلسل بدل الحدوتة 3 كانت تقوم بيلا " دنيا سمير غانم " بحل مشاكل عاطفية للآخرين، فهل تقع هي في نفس المشكلة وتقع في غرام المساعد الخاص بها راشد "محمد سلام "، خاصة وأن الأحداث كلها تتجه نحو هذا الاتجاه حيث عرضت لها بعض المشاهد وهي تحلم بأنها قد وقعت في غرام راشد ومشاهد أخرى لرد فعل لها تجاهه وذلك يوحي ببداية قصة حب بينهما.

وفى نهاية الحلقة الثامنة من الحدوتة الأولى، عندما طلب منها على علولة " بيومي فؤاد " أن تساعد أحد الزبائن على حل مشكلتها العاطفية وعندما سألت بيلا عن الشخص الذي تقع في غرامه العميلة كانت الإجابة هو راشد المساعد الخاص بها، فهل تكون هذه مقدمة لقصة حب بيلا مع راشد وتحتاج بيلا من يساعدها لحل مشكلتها العاطفية هذا ما سوف تكشف عنه الأحداث خلال الحلقة التاسعة اليوم .

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يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات cbc .