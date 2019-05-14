أكرم حسني يكشف عن أغنية فيلمه الجديد"السهر والانبساط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان أكرم حسني، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، مقطع فيديو من مطلع أغنيته الجديدة "السهر والانبساط"، من فيلمه الجديد "الأوضة الضلمة الصغيرة".

وعلق: "السهر والانبساط، من فيلم الأوضة الضلمة الصغيرة، كلماتي وألحاني بمشاركة الملحن الجميل مصطفى العسال، و توزيع أخويا وحبيبي العبقري أحمد وحيد كينج، الفيلم تأليف كريم حسن بشير، وإخراج المتفوق على نفسه دايما محمد سامي، دعواتكم".

فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" بطولة أكرم حسني، لبلبة، نور، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، ليلى عز العرب، إدوارد، ومن إخراج محمد سامي.