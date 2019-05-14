بالفيديو|عمرو سعد يكشف عن انفجار حقيقي في كواليس "حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

كشف النجم عمرو سعد عن فيديو من كواليس أحدث أفلامه "حملة فرعون"، المقرر عرضه في عيد الفطر المُقبل.

وكشف الفيديو عن تصوير انفجار حقيقي ضمن الأحداث، وحاول عمرو تصوير المشهد بنجاح حتى لا يتعرض لاي إصابات محتملة.

وعلق عمرو على الفيديو قائلًا: "انفجار حقيقي في كواليس حملة فرعون"

الفيلم يشارك في بطولته النجم العالمي مايك تايسون، ومحمود عبدالمغني، وروبي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.