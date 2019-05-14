محمد منير يقضي رمضان بأسوان.. ويؤدي واجب العزاء في والدة صديقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كعادته كل عام، حرص الفنان محمد منير على التوجه إلى أسوان لقضاء النصف الأول من شهر رمضان هناك.

وتصادف وجود منير بأسوان مع رحيل والدة صديقه المقرب الخبير السياحي علاء صالح، بعد وفاتها أمس الأول الأحد.

ويقضى منير أغلب أوقاته مع أبناء إخوته وأقاربه وأصدقائه، بالفيلا الخاصة به المطلة على النيل بأسوان.