محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
كعادته كل عام، حرص الفنان محمد منير على التوجه إلى أسوان لقضاء النصف الأول من شهر رمضان هناك.
وتصادف وجود منير بأسوان مع رحيل والدة صديقه المقرب الخبير السياحي علاء صالح، بعد وفاتها أمس الأول الأحد.
ويقضى منير أغلب أوقاته مع أبناء إخوته وأقاربه وأصدقائه، بالفيلا الخاصة به المطلة على النيل بأسوان.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد منير يقضي رمضان بأسوان.. ويؤدي واجب العزاء في والدة صديقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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