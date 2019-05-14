نشوى مصطفى تنشر صورة مع سناء جميل: "اتربينا على إيد أساتذة كبار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورة تجمعها بالنجمة الراحلة سناء جميل.
وعلقت: "مع العظيمة الأستاذة الراحلة سناء جميل، مش فاكرة اسم المسلسل، بس كنت طالعة بنتها لتاني مرة، أول مرة كان مسلسل خالتي صفية والدير، الحمد لله اتربينا على إيد أساتذة كبار أوي".
مسلسل "خالتي صفية والدير" بطولة بوسي، ممدوح عبدالعليم، سناء جميل، عمر الحريري، رانيا فريد شوقي، ومن تأليف بهاء طاهر، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.
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