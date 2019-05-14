اعتذار مفاجئ للسيناريست المصري بهجت قمر عن كتابة أضخم عمل سينمائي لتركي آل الشيخ الرئيسية

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اعتذار مفاجئ للسيناريست المصري بهجت قمر عن كتابة أضخم عمل سينمائي لتركي آل الشيخ

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