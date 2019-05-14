فن ومشاهير

شاهد.. نهال عنبر وياسمين صبري من كواليس "حكايتي"

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شاركت الفنانة نهال عنبر، جمهورها بصورة لها تجمعها بياسمين صبري من كواليس مسلسل "حكايتي"، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت نهال، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها وهي تحتضن ياسمين، وعلقت

قائلة: "من مسلسل حكايتي مع القمر ياسمين صبري و إحنا بنصور".

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تُدعي "داليدا"، تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعانى بقسوة من أسرتها، لتهرب
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منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها فى تصميم الأزياء.

مسلسل "حكايتي"، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، نهال عنبر، أحمد بدير، تأليف  محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

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