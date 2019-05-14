بالفيديو.. "افرحوا للعروسين" لدنيا سمير غانم وشيماء سيف تقترب من الـ300 ألف مشاهدة

حققت أغنية "افرحوا للعروسين" للفنانة دنيا سمير غانم وشيماء سيف، 294,664 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور 4 أيام على طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روزناما ريكوردز، علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلي أن "افرحوا للعروسين" هو دويتو غنائي استعراضي يأتي ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي يعرض حاليًا علي شاشة CBC في

تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

يذكر أن دنيا طرحت قبل أيام أغنية بعنوان "تعال تعال"، باللهجة الخليجية لأول مرة، وشاركها الغناء المطرب الشاب هشام جمال، والتي عُرضت أيضًا ضمن أحداث مسلسل "بدل الحدوتة 3".

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