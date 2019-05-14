نشر الفنان عمرو سعد، مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد "حملة فرعون"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق عمرو قائلا: "انفجار حقيقي"، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الفطر السينمائي. ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الفطر السينمائي. يذكر أن "حملة فرعون" من بطولة الملاكم الأمريكي الشهير مايك تايسون، محمد لطفي، روبي، محمود عبدالمعني، حمدي المرغني، ومن تأليف:كريم حسن بشير، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عمرو سعد يتعرض لانفجار حقيقي في كواليس "حملة فرعون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.