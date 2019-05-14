محمد إمام لـ أسماء أبو اليزيد: غول تمثيل

أشاد الفنان محمد إمام، بالفنانة أسماء أبو اليزيدـ في دورهما سوياً في مسلسل "هوجان"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق إمام على أدائها قائلاً:" غول تمثيل .. كاريزما نادرة .. من أحلى الحاجات في مسلسل هوجان .. بستمتع جداً وانا بشتغل معاها .. هتبقى من أهم الممثلات اللي .. كاريزما نادرة .. من أحلى الحاجات في مسلسل هوجان .. بستمتع جداً وانا بشتغل معاها .. هتبقى من أهم الممثلات الليجم في مصر". يشاركهم البطولة في "هوجان" الفنان كريم محمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، محمد أسامة، ومن تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

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