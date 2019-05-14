ياسين يستكمل حلم والدته الراحلة غنوة في "زي الشمس"

ظهر الطفل ياسين أمير عبدالباقي نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، في مسلسل "زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السعدني، وخطف أنظار متابعيه لملامحه القريبة من القلب وأدائه الطبيعي البسيط.

وبالرغم من ظهوره للمرة الأولى على شاشات الدراما، لاقى

نجاح سريع لدى متابعين المسلسل، حيث يقوم بدور نجل شقيقة دينا الشربيني "فريدة" التي تقوم بدورها ريهام عبدالغفور التي تتعرض للقتل في ظروف غامضة، فتتولى دينا تربية ورعاية أبناء شقيقتها،وفي نفس الوقت تبحث عن ملابسات مقتل "فريدة" في ظل عملها كمحامية.

يذكر أن الفنانة الراحلة غنوة قد توفت في شهر أكتوبر الماضي نتيجة تعرضها لحادث سير أودى بحياتها على الفور، وكانت في بداية نجاحها كممثلة وبرزت مشاركتها في مسلسل الأب الروحي، ولم تحصد ثمار نجاحها وتركته لنجلها ليستكمل مالم تحققه في حياتها.