فنانون متعددون الوجوه في الدراما الرمضانية

يشهد السباق الرمضاني لهذا العام تمركز في أدوار الفنانيين، حيث يشارك الفنان الواحد في عدة أعمال درامية بأدوار واشكال مختلفة، مما يشعل حماس المتابعة لدى المشاهد لرؤية أدوار مختلفة لنفس الشخص دون أن يشعر بالتكرار او الاستنساخ.

ومن أبرز هؤلاء الفنانين الكبير صلاح عبد الله الذي يشارك في 3 مسلسلات وهم"شقة فيصل، هوجان، فكرة بمليون جنيه"، حيث يشارك صلاح عبد الله امام الفنان محمد إمام ،أسماء أبو اليزيد، ويقف أمام كريم محمود عبد العزيز في "شقة فيصل"، ودوره الكوميدي أمام علي ربيع في "فكرة بمليون جنيه"، بالإضافة إلى ظهوره كضيف شرف مع دنيا سمير غانم في الجزء الاول من مسلسلها "بدل الحدوتة 3".

ويأتي الفنان محمد أسامة المشهور بـ "أوس أوس" في 3 مسلسلات وهم "البرنسيسة بيسة" أمام الفنانة

مي عز الدين، ومع محمد إمام في مسلسل "هوجان"، بالإضافة إلى مشاركته أمام أحمد فهمي وهنا الزاد في مسلسل "الواد سيد الشحات".

ويشارك الفنان فتحي عبد الوهاب في عملين دراميين بأوجه مختلفة وهم "لآخر نفس" أمام الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويقف أمام الفنان ياسر جلال في "لمس أكتاف".

ويرى الجمهور الفنان محمود البزاوي في 3 أعمال درامية وهم "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب، ويشارك الفنان حسن الرداد في مسلسل "الزوجة18"، ومع الفنان مصطفى شعبان في مسلسل "أبو جبل".

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ويطلق الفنان كريم محمود عبد العزيز العنان لبطولته، حيث وضع بصمته البطولية في عملين وهم "شقة فيصل" أمام أيتن عامر وصلاح عبد

الله والراحل وائل نور، ومسلسل "هوجان" مع الفنان محمد إمام في أول عمل درامي يجمعهما سوياً.

ويطل الفنان محمد ممدوح على جمهوره من خلال دورين مختلفين تماماً في "مسلسل قابيل" مع الفنانة أمينة خليل، أحمد فراج، ومسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا.

وتشارك الفنانة يسرا اللوزي أمام الفنان أمير كراره في مسلسل "كلبش 3" بالإضافة إلى دورها في مسلسل "قمر هادي" مع الفنان هاني سلامة.

وجاء الفنان أحمد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح ليثبت موهبته وادائه السهل الممتنع في عملين وهم "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان، ويشارك الفنان محمد ممدوح في مسلسل "قابيل".

بالإضافة إلى الفنان أحمد العوضي الذي يخرج للجمهور في مسلسل "كلبش 3" مع الفنان أمير كرارة والفنان أحمد عبد العزيز، بالإضافة إلى دوره مع ياسمين عبد العزيز في "لآخر نفس".

أما الفنان أحمد صلاح حسني يترك بصمته في مسلسل "لآخر نفس" مع الفنان فتحي عبد الوهاب وياسمين عبد العزيز، ومشاركته مع الفنانة ياسمين صبري في مسلسل "حكايتي".