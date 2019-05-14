شاهدوا الجزء المحذوف من حلقة سلوى خطاب في “رامز في الشلال”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2019 03:56 مساءً - قام رامز جلال بحذف جزء من حلقة الفنانة سلوى خطاب من برنامج “رامز في الشلال” التي عرضت يوم أمس، تخللها سب وشتم فريق العمل بسبب توجيههم الكاميرا نحوها وتصويرهم لها وهي في حالة ذعر بسبب ما تعرضت له واكتفى رامز بعرض الجزء الذي يحاول فيه مصالحة سلوى خطاب بعدما كشف لها عن حقيقة الغوريلا، ولم يظهر به سباب أو الاستعانة بصافرة تشويش “تيييت” لكن هذا الجزء المحزوف تم عرضه في الإعلان الدعائي للبرنامج قبل شهر رمضان.

الجزء المحذوف من حلقة سلوى خطاب أثناء شتيمتها لفريق عمل برنامج “رامز في الشلال” عقب الكشف عن حقيقة المقلب، كان عرض في الإعلان الدعائي ويأتي في الدقيقة الثانية، والذي نشره رامز جلال قبل شهر رمضان عبر قناته الرسمية على YouTube، وعرضته أيضا قناة MBC مصر، ولكن تم حذفه أثناء عرض الحلقة.

فكرة البرنامج تدور حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر “غوريلا مُفترسة” من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.