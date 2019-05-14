شاهدوا.. عبير سندر تستعرض يومياتها مع الإفطار والسحور في شهر العسل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2019 03:56 مساءً - استعرضت الفاشينيستا السعودية عبير سندر كيف تعيش أجواء شهر رمضان في سنغافورة بعد زواجها من مدرب الفنون القتالية البريطاني ليام أونيل واستقرت معه هناك حيث يعمل هو.

ونشرت عبير سندر مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات” لقطات طريفة بينت من خلالها أنها تتقاسم الأعمال المنزلية مع زوجها في شهر رمضان، فهي تقوم بإعداد وجبة الإفطار بينما يتولى هو تجهيز السحور، خاصة وأن شهر الصوم قد تزامن مع آخر أيام شهر عسلهما.

وظهرت عبير سندر برفقة زوجها داخل المطبخ، حيث كان يقوم هو بإعداد مجموعة من الساندوتشات من أجل وجبة السحور، بينما جلست هي في انتظار الطعام.

المعروف أن عبير سندر عانت لسنوات من التعليقات العنصرية من جانب بعض رواد السوشيال ميديا بسبب لون بشرتها، وازدادت تلك الكلمات السلبية بعد زواجها من شاب أشقر وسيم، مما دفعها للرد على الحاقدين من خلال مقطع فيديو أكدت من خلاله أنها أحبت زوجها وهو أحبها لأن روحيهما تلاقت وتشابهت شخصياتهما.