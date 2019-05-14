شذى حسون في مهمة صعبة لعيون اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاونت الفنانة العراقية شذى حسون مع مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة في مهمة وصفتها بالصعبة جداً، قامت من خلالها بزيارة مخيمات أربيل بالعراق، والتي تضم مجموعة من النازحين العراقيين، واللاجئين السوريين.

نجمة ستار أكاديمي نشرت صوراً من أجواء الزيارة، أبرزها لقطات تجمعها بالأطفال من اللاجئين، معربة عن سعادتها وتأثرها بهذه الزيارة، كما شجعت متابعيها للتبرع من أجل مساعدتهم.

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شذى كتبت معلقة على الصور: «أشكر مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة التي أعطتني فرصة لزيارة اهلنا النازحين العراقيين و اللاجئين السوريين في مخيمات أربيل العراق .. المهمة كانت صعبة جدا بالأخص بعد ما رأيناه من معاناة و فقر و حزن في عيون الأطفال و أهاليهم و حرمانهم من أبسط الاحتياجات اليومية .. شخصيا حاولت ان أرسم ابتسامة بسيطة في وجوه أطفالهم و أدعوكم لمساعدتهم عبر المنظمة».

من ناحية أخرى، احتفلت شذى حسون مؤخراً بطرح كليبها الجديد لأغنية «واعر»، وهي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات الشاعر خالد المريخي، وتوزيع حسام كامل، والكليب تم تصويره في لبنان بعدسة المخرج علاء الأنصاري.