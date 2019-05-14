- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
على الرغم من كونها في أشهر حملها الأولى، يبدو أن الفنانة المغربية سلمى رشيد حريصة على مشاركة محبيها بتقدم حملها عبر صور تبرز انتفاخ بطنها بشكل تدريجي.
نجمة Arab Idol استغلت رمضان في استعراض حملها عبر إطلالات مغربية تراثية أنيقة ما بين الجلابة والقفطان، حيث تفاعل فانز الفنانة الشابة مع الصور عبر تعليقات اعربوا فيها اعجابهم بأناقة إطلالاتها، كما هنأوها بالحمل متمنيين أن تضع مولودها بسلامة.
يُذكر أن سلمى رشيد احتفلت بخطبتها يوم 26 ديسمبر عام 2016، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، ولم تكشف عن هوية عريسها وقتها، كما أنها احتفلت بزفافها منذ أكثر من عام في سرية تامة بعيدا عن الصحافة والإعلام.
من ناحية أخرى، تشارك سلمى رشيد في المارثون الرمضاني الحالي من خلال غناء تتر المسلسل المغربي الكوميدي «همي ولاد عمي»، وهو من كلمات فاروق قصلاني، توزيع رشيد محمد علي، في الوقت الذي تجهز فيه لطرح أغنية جديدة ستكون موجهة للجمهورين المغربي والجزائري، وقد تعاونت فيها مع الفنان الجزائري المعروف «موك صايب».
كانت هذه تفاصيل خبر سلمى رشيد تستعرض حملها بإطلالات رمضانية أنيقة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.