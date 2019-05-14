كارول سماحة تتلقى دعوة للمشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن تلقيها دعوة رسمية للمشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 72.

كارول سماحة، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “تشرفت بدعوة Chopard لي لحضور مهرجان كان 2019”، وهي إحدى علامات المجوهرات السويسرية.

وينطلق مهرجان كان السينمائي الدولي 2019 في دورته الـ72، في الرابع عشر من شهر مايو الجاري على أن تستمر فعالياته حتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه، في مدينة كان جنوب فرنسا.

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يذكر أن كارول سماحة أحيت في 19 أبريل، حفلا غنائيا استخدمت فيه تقنية «الهولوجرام» لأول مرة في مصر، وأقيم الحفل على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، واحتفلت بعده مع عدد من أصدقائها لحصولها على الجنسية المصرية.

الفنانة اللبنانية أطلقت مؤخرًا أغنية تحمل عنوان “نعم.. أنا المطلقة”، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، والأغنية ألحان وتوزيع ميشال فاضل وميكس إدوارد مونييه.

كما تعكف على الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها الجديد مع الموسيقار زياد الرحباني، وذلك استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

كما تستعد كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة قبل عيد الفطر وهي باللهجة المصرية، وهي من كلمات نادر عبدالله.