وفاة الفنان اللبناني رفيق نجم

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي الثلاثاء 13 مايو الفنان اللبناني رفيق نجم، بعد إصابته لذبحة قلبية مفاجأة عن عمر يناهز الـ 66.
و عمل الفنان الراحل لسنوات طويلة في المسرح والسينما اللبنانية، ونال شهرة بعد ظهوره في مسرحيتين لزياد الرحباني، في الثمانينيات، الأولى هي “بالنسبة لبكرا شو” التي لعب فيها دور نجيب، والثانية فـ”فيلم أميركي طويل” التي لعب فيها دور عبدالأمير.
كما شارك الفنان الراحل في عدد من الأفلام السينمائية مطلع الثمانينيات.
كما ظهر في عدد من الأعمال السينمائية أبرزها “لعبة النساء” في عام 1982 و”المغامرة” في عام 1981 و”نساء في خطر” و”حسناء وعمالقة في عام 1981.
وستجرى مراسم الدفن اليوم الأربعاء 15 مايو 2019 في بلدته الرملية في قضاء عاليه.
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