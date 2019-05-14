عبير نعمة تستعدّ للقاء الجمهور بحفل فني ضخم

May 14, 2019
تستعدّ الفنّانة عبير نعمة لإحياء حفل موسيقيّ على مسرح كازينو لبنان في 7حزيران /يونيو 2019.
ستُقدّم عبير من خلال هذا الحفل أجدد إصداراتها التي إحتلّت المراتب الأولى على المنصّات الموسيقيّة المحلية والعالميّة نذكر منه “وينك” و”تلفنتلّك” و”ودّعت الليّل” وغيرها.
تجدر الإشارة أنّ تذاكر الحفل مُتوفّرة في كافّة فروعVirgin Megastores وعلى الموقع الإلكتروني: www.ticketingboxoffice.com الحفل من تنظيم شركة “Ambiance Entertainment Group”.
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