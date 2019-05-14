ملخص خامس حلقات الموسم الأخير من Game of Thrones.. من هي ملكة المذبحة الكبرى؟

عرضت خامس حلقات الموسم الأخير من مسلسل Game of Thrones التي حملت عنوان The Bells عبر شبكة HBO، بعد المواجهة الحاسمة بين “دينيريس” و”سيرسي” على أعتاب العاصمة، دق ناقوس الحرب في كينجز لاندنج، نستعرض لكم تفاصيلها في التقرير:

1- يخبر “تيريون” “دينيريس” بخيانة “لورد فاريس” لها حيث قرر أن يخبر الجميع بحقيقة نسب “جون سنو” وبأنه الوريث الحقيقي للعرش حتى لـ”جون” نفسه الذي قرر أن يتجاهل ما يقول لذا تقرر معاقبته بالطريقة التي أخبرته بها سابقا حرقه حيا على الشاطيء.

2- معاتبة “دينيريس” لـ”جون” لإخباره شقيقته بحقيقة نسبه وأحقيته بالعرش، يحاول “تيريون” إثنائها عما تفعل ولكن دون جدوى وتخبر جنودها بأنها ستهاجم كينجزلاندنج فجر اليوم.

3- إلقاء القبض على “جيمي لانيستر” وهو يحاول اختراق صفوف “دينيريس” فتتهمه بالخيانة ويقوم شقيقه “تيريون” بتحريره كي ينقذ “سيرسي” من غضب “دينيريس” وجنونها.

4- في الصباح تتحرك جيوش “دينيريس” نحو كينجزلاندنج، في البداية نشاهد دخول نصف المدنيين إلى ريد كيب ثم إغلاق الباب في وجه آخرين ومن بينهم “آريا ستارك” و”جيمي لانيستر”.

5- تدمر “دينيريس” أسطول “يورين جريجوي” وتحرقه بالكامل عن طريق نفخات تنينها الأمر الذي لا يستغرق أكثر من 10 دقائق وسرعان ما تتجه نحو جيش الشركة الذهبية لتدمره عن آخره.

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6- وسرعان ما يدخل جيش “دينيريس” إلى المدينة بقيادة “جون سنو” و “جراي وورم” وسرعان ما تدق الأجراس التي تعلن استسلام المدينة بأكملها وهنا ترفض “سيرسي” الاستسلام لجيش “دينيريس”.

7- تتحول “دينيريس” روح أبيها الملك المجنون وتحرق المدينة عن بكرة أبيها ويموت آلاف الأبرياء، في الوقت الذي يحاول فيه “جيمي لانيستر” الوصول لـ ” سيرسي” ولكن “يورين” يعيق طريقه ويريد قتله وتقديم رأسه لـ”سيرسي” ولكن ينجح “جيمي” في التخلص منه.

8- محاولة “آريا” الوصول لـ”سيرسي” لقتلها ولكن “ساندور كليجاين” يمنعها من فعل ذلك ويطلب منها مغادرة المدينة، ثم يأتي لقاء “ساندور كليجاين” مع شقيقه “الجبل” فيما تحاول “سيرسي” منعه ولكن دون جدوى فتحدث المعركة بينهما فيما تنهار المدينة فوق رؤوسهم.

9- لقاء “سيرسي” مع “جيمي لانيستر” ويحاول إنقاذها، في الوقت الذي تحاول فيه “آريا” الهرب من المدينة المحترقة وإنتهاء المعركة بين “الجبل” و” الهاوند” تنتهي بإلقاء الهاوند للـ “الجبل” في النار وهو برفقته.

10- تحاول “آريا” إنقاذ مجموعة من المدنيين ولكن تلتهمهم النار أمام عينيها وتجد “آريا” حصان أبيض تمتطيه وتهرب به إلى الشمال.