شاهد: أحمد السلمان “واحد سرق شقى عمري”.. ويكشف تفاصيل جديدة !!

صرح الفنان أحمد السلمان خلال استضافته في برنامج سراي مع المذيعة د.نورة عبدالله والذي يعرض على قناة ATV الكويتية، عن شخص ما دون ذكر اسمه قام بسرقته وسرقة شقى عمره، حيث قال: “عقب مسلسل بلشتي واحد سرق شقى عمري كله ..شقى عمري يعني 37 سنة بتحويلة خذهم كلهم” وتابع: “هو مليونير وتاجر ومعروف وعضو سابق وعنده خير بس الطمع يعني كذا “، وأكد أنه كان عضو مجلس سابق لكنه الأن بالسجن ويتم تمديد فترة حكمه دائما، وأضاف “أنا أطالب بفلوس أهل الكويت كلهم ..يعني حرام شقى عمرهم ..”.

وعن تفاصيل السرقة وضح أنه اشترى من السارق عقار بمبلغ مليونين ووقع على تحويلة، ولم يأخذ العقار حيث تم عمل إضراب عند مكتب السارق وأغلق مكاتبه في ذلك الوقت، قائلا: ” علمت أن هناك إضراب عن مكتبه ومكاتبه كلها تسكرت لو مو نصاب كان شركته شغالة”، واختتم حديثه قائلا: “جزاه الله كل خير خالد ناصر الروضان معالي وزير التجارة هو وقف معرض العقار “.