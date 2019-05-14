تنطلق مساء، اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان "كان" السينمائي في دورته 72، بمشاركة 21 فيلما في المسابقة الرسمية، ومن المقرر أن يستمر المهرجانحتى 25 من الشهر الجاري.
ويشار إلى أنه تنطلق الدورة 72 من مهرجان كان السينمائي بعرض
ويذكر أنه كانت وصلت النجمة العالمية، آمبر هيرد، لمدينة نيس الفرنسية، أمس الأثنين، وذلك استعدادا لحضور فعاليات المهرجان.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. افتتاح الدورة الـ72 من مهرجان "كان" السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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