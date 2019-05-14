الليلة.. افتتاح الدورة الـ72 من مهرجان "كان" السينمائي

تنطلق مساء، اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان "كان" السينمائي في دورته 72، بمشاركة 21 فيلما في المسابقة الرسمية، ومن المقرر أن يستمر المهرجان

حتى 25 من الشهر الجاري.

ويشار إلى أنه تنطلق الدورة 72 من مهرجان كان السينمائي بعرض

فيلم "The Dead Don't Die" (موتى لا يموتون) للمخرج الأمريكي، جيم جارموش.

ويذكر أنه كانت وصلت النجمة العالمية، آمبر هيرد، لمدينة نيس الفرنسية، أمس الأثنين، وذلك استعدادا لحضور فعاليات المهرجان.