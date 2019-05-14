الليلة.. منى عبدالغني ضيفة "توصيلة عالنجم" على نجوم إف إم

تحل الفنانة منى عبدالغنى، ضيفة برنامج "التوصيلة عالنجم"، الذي يقدمه المذيع تامر بشير، ويذاع على "نجوم إف إم"، وذلك مساء اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

من المقرر أن تتحدث منى خلال الحلقة عن مسلسلها الجديد "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، كما تكشف أسرار كواليس دورها فى العمل.

يذكر أن برنامج "التوصيلة عالنجم" يذاع على إذاعة "نجوم إف.إم"، فى الـ4:10 عصرًا يوميًا، وتدور فكرته حول استضافة 30 نجمًا ونجمة طوال الشهر فى توصيلة والحكى عما يحب بالسيارات والأغانى التى يحب سماعها أثناء القيادة.