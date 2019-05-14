رغم ردود الفعل السلبية من الجمهور.. فنانون يدعمون "بيسة"

منذ بدء عرضه على شاشات التليفزيون شاهد الجمهور في مسلسل "البرنسيسة بيسة"، خروج الفنانة مي عز الدين من الجلباب الدرامي لأدوارها التي اتبعته في مسلسلاتها الرمضانية السابقة، وأبرزهم "رسايل، حالة عشق، الشك"، وظهرت للجمهور بدور كوميدي يتمثل في تجسيدها لشخصيتين "الجدة سكسكة، والحفيدة بيسة".

وبالرغم من الجهد الكبير المبذول في الشخصية وشكلها الخارجي، وانتقال مي بين الشخصيتين في كل حلقة من المسلسل، إلا أنه لاقى موجة عارمة من الانتقادات، ظهرت في التعليقات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التعليقات الانتقادية على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مما جعلها تغلق التعليقات الخاصة بأي منشور خاص بالمسلسل.

وتمنى متابعيها أن تدخل في رمضان بدور درامي الذي أحبوها من خلاله لأن هو من صنع لها القاعدة الجماهيرية الكبيرة، ومنهم من أحب دورها وطريقة أدائها في كلا الشخصيتين من صوت ولكنة، واهتمامها بالتفاصيل الصغيرة للشخصية.

وفي وسط هذه الموجات الانتقادية ظهر دعم كبير من زملائها في الوسط الفني ومنهم الفنان عمر مصطفى متولي الذي علّق على عملها قائلا: "في واحدة اسمها بيسة قمر كده؟.. وحشتيني ياميكا وواحشني الشغل معاكي ربنا يوفقك ياحبيبتي".

Advertisements

وبالرغم انشغال الفنان أحمد السعدني في تصوير مشاهده من مسلسل "زي الشمس" أشاد بالعمل قائلا: "أنا متفرجتش عليكي لأني بصور بس دي هي دي وده مجهود مش طبيعي وعاجب ناس كتير مبروك وربنا يكملهالك على خير".

وأحبت الفنانة زينة دور "بيسة" وأشادت بأعمالها الدرامية السابقة قائلة: "نجمة من أول ما

بدأتي ومسلسلاتك طلعت نجوم دلوقتي بيشتغلوا لوحدهم سواء رجالة أو ستات مش عارفة أبدأ من السينما في أيظن ولا سلسلة عمر وسلمي مع نجم كبير زي تامر حسني اللي كسر الدنيا لدرجة أن كل الناس بقت تسمي ولادها عمر وسلمي ولا من مسلسلاتك الشك ولا دلع بنات ولا حالة عشق اللي عمله نقلة في مشوارك وفي الدراما... كل خطواتك وراها مجهود وتعب وحب لجمهورك اللي بتموتي نفسك علشان ترضيه ...واللي بيحبك ومنهم رقم بسيط علي حسابك ٧٠٠٠٠٠٠ مليون ده رقم قليل من محبينك في الوطن العربي كله واللي بيقدروا مجهودك وتعبك ....وعلي فكرة بحب البرنسيسة بيسة وسكسكة وبحبك وكل الناس بتموت فيكي وأولوهم السبعة مليون اللي عندك".

لم يكن هذا الدور الكوميدي الأول التي تظهر به مي في سباق المسلسلات الرمضانية، حيث أضحكت الكثير في دورها في مسلسل "دلع بنات" وعلى عكس ردود أفعال "بيسة"، نجحت في جذب جماهيرها في هذا اللون، وشاركها البطولة الفنان محمد إمام، كندة علوش، سمير غانم.