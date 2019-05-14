كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد السعدني عن مشهده المؤثر مع دينا الشربيني: "لم نتوقع أن يكون بكل هذه القوة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان أحمد السعدني تفاصيل المشهد المؤثر الذي جمعه بالنجمة دينا الشربيني، بمسلسل "زي الشمس"، والذي يعرض على الفضائيات، والذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة على السيوشيال ميديا.

وقال السعدني في اتصال مع محمد أضا، على راديو إينرجي، ببرنامج "كأس إينرجي للدراما"، عن مشهد المواجهة بحقيقة خيانته لنور: "كنا عارفين أهمية المشهد المؤثر الذي جمعني بدينا الشربيني خلال الأحداث وتحضرنا له كثيراً"، وتابع: "لم نتوقع أن يكون المشهد بكل هذه القوة".

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وكان قد انطلق الموسم الثالث من برنامج "كأس إينرجي للدراما"، مع بداية الشهر الفضيل، يوميا في الحادية عشرة مساءً، بعدما حقق نجاحا كبيرا في الموسمين الماضيين وكان محط أنظار الجمهور والنقاد والفنانين، الذين دأبوا على دعوة الجمهور للتصويت لمسلسلاتهم للتويج بالكأس.

ويعتمد البرنامج على تقسيم المسلسلات في مجموعات، تماما كما يحدث في كأس العالم، بحيث تبدأ التصفيات وتتنافس المسلسلات في المباريات التي يحسمها تصويت الجمهور وكذلك رأي لجنة التحكيم التي تتكون من نقاد وصحفيين، وتستمر المنافسة حتى المباراة النهائية التي تنتهي بتتويج مسلسل بكأس إينرجي للدراما.