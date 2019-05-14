كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فركش أزمة سامح عبدالعزيز وكاملة أبو ذكري (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أزمة المخرجين سامح عبدالعزيز، وكاملة أبو ذكري حول مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني، وتخوض به الموسم الرمضاني الحالي.

ونشر "عبد العزيز" عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" صورة تتر المسلسل ويتصدرها اسم المخرجة كاملة أبو ذكرى، ويليها المخرج أحمد مدحت المسؤول عن إخراج الوحدة الثانية من العمل، ثم وضع اسمه في نهاية القائمة.

جدير بالذكر أنه أثيرت أزمة في الأيام الأولى لعرض مسلسل زي الشمس، حيث تم حذف اسم المخرجة كاملة أبو ذكري من تتر المسلسل بعد انسحابها من استكمال تصويره، واستكمل بدلا منها المسلسل المخرج سامح عبدالعزيز الذي اتهمته الأولى بنسب نجاح المسلسل له.