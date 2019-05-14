هل تتزوّج نادين الراسي للمرة الثالثة؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2019 01:59 مساءً - أثارت الممثلة ​نادين الراسي​ الجدل مجدداً عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت صورة لها ظهرت فيها مع رجل، يحتفلان فيها بمناسبة خاصة، وعلّقت على الصورة قائلة: “أتمنى ان يكون يومك الكبير مميزاً بقدر ما انت مميز بالنسبة لي، عيد سعيد”.

وفي حين تساءل البعض عن هوية العريس، إلا أنه في منشورها الأخير يبدو أن إسمه مجد دعبول.

وكانت الراسي قد كتبت منذ أيام في صفحتها الخاصة، متوجهة إلى صديقتها المقرّبة “مرمورة” بالقول: “استعدي لتقفي الى جانبي وتكوني اشبينتي”. فهل تفعلها الراسي، وتتزوّج للمرة الثالثة؟