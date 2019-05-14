شاهدوا.. رامي عياش يطلق دعاءً دينياً بعنوان “غفار”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2019 01:59 مساءً - بمناسبة شهر رمضان المبارك طرح الفنان ​رامى عياش​ دعاءً دينياً جديداً بعنوان “غفار”، وطرحه عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”. دعاء “غفار” من كلمات ​محمد الشربيني​، الحان ​محمد بدرخان​، ستوديو ​جان ماري رياشي​. ويلاقي الدعاء نسب استماع عالية من قبل محبي ومتابعي الفنان رامي عياش الذين ابدوا سعادتهم بإطلاق العمل بمناسبة شهر رمضان. يذكر ان أخر عمل أطلقه رامي عياش كانت أغنية بعنوان “بعقلين” وهي اغنية خاصة بالنسبة لعياش لأنها لبلدته التي ولد فيها، وهي من ألحان بهاء حمزة، وكلمات ​معتصم حمزة.

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