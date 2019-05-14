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كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2019 01:59 مساءً - تلقت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما رسالة من رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، ترفض فيها طلبا منها تضمن “رشوة”.
وذكرت صحيفة “نيوزيلندا هيرالد”، الأوسع انتشارا في البلاد، أن الطالبة التي عرفت فقط باسم “فيكتوريا” تبدي اهتماما شخصيا بالغا بـ”التنين”، وطالبت الحكومة بتخصيص تمويل من أجل البحث عن المخلوق الأسطوري.
وكتب شقيقها على موقع التواصل الاجتماعي “ريديت”، أن فيكتوريا أرادت من الحكومة أن تدعمها حتى تتمكن من تدريب التنانين في حال وجدتها.
ووجهت الطفلة طلبها هذا إلى رئيسة الوزراء عبر رسالة، مرفقة بـ 5 دولارات نيوزيلندية.
وردت جاسيندا أرديرن على رسالة الطفلة فيكتوريا، قالت فيها إنها تشكرها على اتصالها بالحكومة.
وتابعت أصغر رئيسة وزراء في العالم البالغة من العمر (37 عاما) :”كنا مهتمين للغاية باقتراحك حول التنانين، لكن للأسف لا نقوم بأي عمل يتعلق بالتنين”. ولذلك، قالت جاسيندا أرديرن، إنها ستعيد “الرشوة المالية” إلى الطفلة.
كانت هذه تفاصيل خبر طفلة تقدم 5 دولارات “رشوة” لرئيسة وزراء نيوزيلندا لهذا السبب.. ما هو موقف الأخيرة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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