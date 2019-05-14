شاهد.. عمرو سعد: زوجتي وابنتي يستطيعان لبس ملابس قصيرة خارج مصر فقط!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2019 01:59 مساءً - كشف الممثل عمرو سعد عن بعض من آرائه الشخصية التي تخص أسرته وتربية أبنائه.

قال عمرو سعد أثناء حلوله ضيفا في برنامج “عايشة شو” عبر شاشة “القاهرة والناس”: “أرفض عمل ابنتي وزوجتي في المجال الفني لأنه متعب جدا وأحيانا أتمنى أن يعود بي الزمن لأظل كما كنت مهندس ديكور، وبالتأكيد هناك جزء كبير من التفكير الشرقي يسيطر علي”.

وتابع: “من الممكن أن أسمح لابنتي وزوجتي ارتداء ثياب قصيرة خارج مصر ولكن داخلها ستتعرضان لضغوط، فمجتمعنا مازال لا يتقبل ذلك”.