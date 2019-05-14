سلمان خان ضابط بحري في بوستر فيلمه الجديد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شارك المخرج الهندي على عباس ظفر صورة للنجم سلمان خان Salman Khan، كملصق دعائي جديد، لأحدث أفلامه Bharat، في الصورة، يمكننا أن نرى سلمان بإطلالة جديدة كضابط في البحرية الهندية.

قال المخرج عن صورة ممثل Bajrangi Bhaijan وهو مرتديًا ضابطًا في البحرية مكتوبًا عليه Eagle Marine، التي نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الأحد 12 مايو، بأنه (”بهارات” في عيد 2019).

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وشارك في بطولة فيلم “بهارات” إلى جانب سلمان خان، الممثلة كاترينا كايف في، حيث جرى إطلاق ثلاث أغنيات من الفيلم وقت سابق.

يتناول فيلم “بهارات” فترات زمنية طويلة على مدى 46 عامًا من 1964 إلى 2010، حيث سيظهر سلمان خان في تجسيد شخصيات متباينة ومختلفة في السن، يقوم بإخراج الفيلم على عباس ظفر ومن إنتاج شركة أتول أجنيهوتري Atul Agnihotri وبوشان كومار Boshhan Kumar.

كاترينا كايف دور البطولة النسائية في الفيلم الذي يضم أيضًا سونيل جروفر ونورا فتحي وديشا باتاني وتابو في أدوار محورية، وجاكي شروف بدور والد سلمان، وتقرر عرضه يوم 5 يونيو.