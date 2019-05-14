بديع أبوشقرا يرفض طلب كارين رزق الله.. “تأخّرتْ عالتصوير!”

بعد ان أطلّت الممثلة كارين رزق الله على مدى ثلاثة مواسم رمضانية، الى جانب النجم بديع أبو شقرا، حيث شكّلا ثنائيًا لبقًا ومبدعًا، ارتأت هذا العام أن “تغيّر عن ضرس” المشاهد، فوقع الاختيار على الممثل المتألق عمار شلق ليشاركها بطولة مسلسلها الجديد “انتِ مين”، من تأليفها وإخراج إيلي ف. حبيب.

وبعد سبع حلقات من المسلسل، أبدع فيها كل من رزق الله وشلق الى جانب كافة الممثّلين المشاركين بالعمل، يبدو أن لا غنى لكارين عن بديع أبو شقرا، الذي ظهر بمشهد “مقتضب” لكنه “مهضوم” ضمن حلقة الأمس من “انتِ مين”.

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المفارقة هذه المرة أن بديع لم يتقمّص أي شخصية أخرى، إنما أطل على المشاهدين بدور “الممثل المشهور بديع ابو شقرا”.

وفي التفاصيل، عندما وصلت كارين أو “جهاد” في المسلسل الى عيادة “البروفيسور عبود” والذي يلعب دوره الممثل عمار شلق، ركنت سيارتها بطريقة جنونية وأعطت المفاتيح للشخص الذي كان يقف امام العيادة، دون حتى النظر اليه، ظناً منها أنه الـvalet، وتوجّهت بعدها الى البروفيسور عبود لمناقشة ما أقدم عليه والدها في المنزل.

وبعد أن أنهت زيارتها واستعدت للخروج، عادت مرارًا الى العيادة اذ نسيت إما هاتفها أو حقيبتها، فهي “جهاد الخوتة والمعجوقة”، ليسألها “عبود”: “مش ناسية مفاتيح سيارتك؟”، فأجابت بكل فخر: “لا.. اعطيتن للـvalet”، فصُدم البروفسور كون العيادة لا تملك valet .عندها ركضت “جهاد”وغادرت المستشفى لتكتشف ان الشخص الذي سلّمته المفاتيح هو الممثل بديع ابو شقرا، فبدأت بالاعتذار طالبة منه ان تتصور معه “سيلفي”، لكنه رفض قائلا: “كنت ماشي.. رجعت تذكرت انو مفاتيح سيارتك معي.. نطرتك لتنزلي وتأخرت عالتصوير”، فأخذت المفاتيح وسألت مرة أخرى: “طيب صورة سيلفي وحدة”، فرفض ابو شقرا مجددًا وقال: “تأخّرت عالتصوير”.

هذا المشهد “الظريف” نال اعجاب المشاهدين الذين تفاجأوا بوجود بديع في المسلسل لكنهم أحبوا الفكرة ورحبوا بها، فعبروا عن حبهم لهذا الثنائي المميز ولهذا الممثل الراقي والواثق بنفسه الذي لم يرفض تصوير ثوانٍ فقط لدعم شريكة نجاحاته الرمضانية.