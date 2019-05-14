احلام معجبة بغناء شيرين شارة “خمسة ونص”

تعتبر النجمة الاماراتية احلام من أكثر الفنانات اللواتي ساندن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في أزمتها الاخيرة وذلك بعدما وجّهت رسالة الى نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر طلبت منه أن يأخذ موضوع “عبد الوهاب” بعين الاعتبار وان يوجهها كأب لأنه فعلاً هو أب للجميع وان يعتبرها كإبنته.

وحول ما تردّد عن رفض هاني شاكر وساطتها لحل أزمة شيرين، أكدت احلام ان هاني لم يرفض طلبها وتابعت ان شيرين انسانة طيبة جداً ولم تقصد الإساءة لمصر بل جاء كلامها بسبب ما تعرّضت له في السابق من قضايا مماثلة.

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احلام شدّدت انها تتعلّم حبّ مصر من الفنانين وشيرين غنت “ما شربتش من نيلها” من أجمل الأغاني وهي تردّدها دائماً.

كما عبّرت احلام عن اعجابها بغناء شيرين باللبناني بأغنية “يا بتفكر يا بتحس”. ايضاً عبّرت عن اعجابها بطريقة تصوير الأغنية حيث مزج المخرج فيليب اسمر بعض المشاهد لشيرين وابطال “خمسة ونص” واعتمد اللونين الاسود والابيض مؤكّدة ان فكرة الكليب جميلة.

وكشفت احلام الى انها ستغني بعدة لهجات قريباً منها اللبناني والمصري والمغربي.

وفي حال قرّرت ان تغني تتر مسلسل أي فنانة تختار، لفتت احلام الى أن هناك العديد من الفنانات منهن: نادين نسيب نجيم، غادة عبد الرازق والهام شاهين مشيرة الى ان كل فنانات مصر عظيمات.