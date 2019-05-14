هيفاء وهبي تشيد بأداء "تايسون" في قابيل

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""الخليج 365"" من القاهرة: أشادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بأداء الفنان محمد ممدوح الشهير بتايسون في مسلسل "قابيل" مثنية على تجسيده للدور. وكتبت: "الممثل الصح هو اللي بيدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس، أنا مبهورة بتمثيل محمد ممدوح( تايسون). مش معقول كمية التفاصيل ال بملامحه الي بتتغير كل ثانية! والمسلسل مهم وبيشد بس عندي طلب انا وكتير ناس ،اذا رح يطلع طارق هو قابيل كلنا رح نتضايق فبليز من هلأ عمبقلكن انتبهوا #قابيل”

إلا أن الظريف في التدوينة، أنها وقعت بخطأ استمر لعدة دقائق حيث كتبت محمد محمود بدلاً من محمد ممدوح. وهو ما تداركته سريعاً بعد تنبيهها بتعليقات المتابعين. علماً بأن هناك فنان قدير آخر باسم محمد محمود.

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