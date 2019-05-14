"كان" الفرنسية تتسلح بكل الوسائل الحديثة استعدادًا للمهرجان السينمائي الدولي

تنطلق الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي الدولي ، بفرنسا، غدا الثلاثاء، والتي تستمر حتى 26 من نفس الشهر، حيث استعدت مدينة كان الفرنسية، بكل الوسائل الحديثة لإقامة المهرجان، حيث أعلنت الشرطة الفرنسية، توفير عدة آلاف من عناصرها السرية للحفاظ على سلامة وأمن ضيوف المهرجان الذين يتجاوزون ربع مليون شخص كل عام.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر ضمن صفوف المشاهدين العام الماضي، حيث تجدر الإشارة إلى أن المبالغ التي تجنيها مدينة كان، بسبب المهرجانات التي تعقد بها طول العام وخاصة مهرجان كان، تقدر بحوالي 200 مليون يورو.

أقرأ أيضاً :

- ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي بفستانها الأسود

ويقول مدير إحدى الفنادق مستوى نجمتين، إن سعر الغرفة في الأيام العادية حوالي 40 يورو وترتفع أيام المهرجان إلى حوالي 260 يورو، حيث يقول مدير مطعم إيطالي آخر إنه يبيع 5 آلاف وجبة خلال 11 يوما من انعقاد المهرجان.

Advertisements

قد يهمك أيضًا::