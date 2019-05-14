القاهرة - لايف ستايل
طرحت الشركة المنتجة لفيلم «2050 حصار جهنم»، أول بوستر ثلاثي الأبعاد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط في سابقة وخطوة جريئة كدعاية للفيلم، حيث ويُعد الفيلم أول عمل سينمائي مصري وعربي يستخدم فيه تكنولوجيا الـ"3d" المجسمة في فيلم سينمائي، ومن المعروف أن هذه الخاصية في السينما الأميريكية لسنوات عديدة.
وتدور أحداث فيلم «2050 حصار جهنم» حول المستقبل القريب في إحدى المدن المهجورة والمطلة على البحر المتوسط والتي قد سيطر جيش يتحكم به ذكاء اصطناعي ليجد عددًا من المرتزقة أنفسهم في مواجهة هذه القوة غير المتوقعة.
وتعرف هذه النوعية من الأفلام باسم "السينما الخامسة" كقياس مراحل تطور صناعة السينما عبر 5 مراحل من بداية السينما الصامتة وإلى تكنولوجيا السينما الحالية في هوليوود
قد يهمك أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة المنتجة لـ"2050 حصار جهنم" تطرح أول "بوستر" ثلاثي الأبعاد في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.