الشركة المنتجة لـ"2050 حصار جهنم" تطرح أول "بوستر" ثلاثي الأبعاد في مصر

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «2050 حصار جهنم»، أول بوستر ثلاثي الأبعاد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط في سابقة وخطوة جريئة كدعاية للفيلم، حيث ويُعد الفيلم أول عمل سينمائي مصري وعربي يستخدم فيه تكنولوجيا الـ"3d" المجسمة في فيلم سينمائي، ومن المعروف أن هذه الخاصية في السينما الأميريكية لسنوات عديدة.

وتدور أحداث فيلم «2050 حصار جهنم» حول المستقبل القريب في إحدى المدن المهجورة والمطلة على البحر المتوسط والتي قد سيطر جيش يتحكم به ذكاء اصطناعي ليجد عددًا من المرتزقة أنفسهم في مواجهة هذه القوة غير المتوقعة.

وتعرف هذه النوعية من الأفلام باسم "السينما الخامسة" كقياس مراحل تطور صناعة السينما عبر 5 مراحل من بداية السينما الصامتة وإلى تكنولوجيا السينما الحالية في هوليوود

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