أيمن بهجت قمر يعتذر لتركي آل الشيخ عن عدم اكتمال مشروع عمله السينمائي

القاهرة - لايف ستايل كشف الكاتب أيمن بهجت قمر اعتذاره عن عدم اكتمال مشروع عمله السينمائي مع الشاعر الغنائي ورئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ. وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه بفيس بوك: "أنا اعتذرت عن الفيلم اللي اتفقت عليه مع ا. تركي الشيخ وتمنياتي ليهم بالتوفيق". وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، كشف في أبريل الماضي عن تعاونه مع أيمن بهجت قمر في فيلم جديد قد يهمك أيضاً :

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