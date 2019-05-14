رامي عياش يُحيي حفلاً بمهرجان موازين العالمي في المغرب

يُشارك الفنان اللبناني رامي عياش، ضمن فعاليات مهرجان موازين العالمي، بدورته الـ18 في المغرب. ويُحيّي "عياش" حفله ضمن مهرجان موازين، مساء الخميس 27 يونيو/حزيران على مسرح النهضة في العاصمة المغربية الرباط، ويُقدم خلال حفله باقة منوعة من أجمل أغنياته القديمة، إضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "قصة حب".
وأعرب رامي عياش، عن سعادته للقاءه الجمهور المغربي، وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بكل حب وشوق نلتقي بالمملكة المغربية الغالية على قلبي ضمن مهرجان موازين ليلة 27 يونيو".
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